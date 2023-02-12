

بشرى شعبان



أشادت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزيرة الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي بالدور الفعال لجمعية الهلال الأحمر الكويتي في حملة «الكويت بجانبكم» لمساعدة المتضررين جراء الزلزال في سورية وتركيا.



وثمنت الوزيرة البغلي في تصريح صحافي على هامش زيارتها مخازن الهلال الأحمر الكويتي جهود الجمعية وآلية تنظيمها لعملية استلام المساعدات العينية، مؤكدة استمرار الحملة حتى منتصف الليل.



وقالت إن أبواب الحملة لاتزال مفتوحة، داعية إلى تقديم الدعم من أجل تحقيق تبرعات أكبر دعما للمتضررين جراء الزلزال.



وأكدت أن هذه الحملة جاءت تنفيذا لتوجيهات القيادة الحكيمة وعلى رأسها صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء الذي كلف الوزارة الإشراف على هذه الحملة.



وأشارت إلى أن نجاح الحملة ثمرة جهود مشتركة مع وزارتي الخارجية والإعلام والجمعيات الخيرية، مشيدة بكل من شارك في إبراز دور الكويت الإنساني.