قال مدير إدارة الكوارث والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر يوسف المعراج، إنه تم إيصال مساعدات الجمعية إلى المتضررين من الزلزال في تركيا بالتنسيق مع الهلال الأحمر التركي وتأمين كل المواد الإغاثية الضرورية.



وأضاف المعراج في لقاء مع تلفزيون الكويت على هامش حملة (الكويت بجانبكم) التي أطلقت لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا، أن المواد الأساسية التي يتم توفيرها حسب احتياجات الوقت الراهن هي المواد الطبية والإسعافات الأولية.



وتأتي هذه الحملة تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ومجلس الوزراء لمساندة الشعبين السوري والتركي بأقصى سرعة وبكل الإمكانات المتاحة في إطار الدور الإنساني للكويت في مساعدة وإغاثة المتضررين من هذه الكارثة المدمرة التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا والمصابين.