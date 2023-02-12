القاهرة - سامي عبدالفتاح



واصل الزمالك مسلسل الانهيار وتلقى هزيمة جديدة على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضا الترجي التونسي والمريخ السوداني.



سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي نتيجة لمسة الكرة ليد نبيل عماد دونجا، وبذلك استمر مسلسل النتائج الهزيلة للأبيض، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد خسارته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بنتيجة 0-3.



وفي الدوري المصري وضمن الجولة 18، حقق المقاولون العرب فوزا عريضا على حساب مضيفه غزل المحلة 3-0، ليقفز بهذا الفوز إلى المركز الرابع برصيد 31 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي، ويعيد الزمالك إلى المركز السادس. في المقابل، تجمد رصيد غزل المحلة بقيادة مدربه عبدالباقي جمال عند 26 نقطة في المركز السابع، علما ان الفريق لم يفز منذ تغلبه على الزمالك 2-1 في الجولة الـ 15 للدوري.



تقدم اللاعب عبدالرحمن خالد «جبنة» لصالح المقاولون بعد مرور 13 ثانية فقط، ثم أضاف اللاعب الأوغندي جوزيف أوشايا هدفا ثانيا في الدقيقة (63)، واختتم اللاعب عمر فتحي الأهداف في الدقيقة (90).



وتقام اليوم مباراة وحيدة في الجولة نفسها تجمع بين سيراميكا والمصري.