تنطلق اليوم الأحد منافسات دورة الألعاب الرياضية الثانية للتعليم العالي، والتي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي، وتستمر حتى 6 ابريل المقبل من خلال 7 ألعاب للجنسين، حيث تخوض منافسات لعبة البادل التي تستضيفها ملاعب كلية الكويت للعلوم والتكنولوجية 13 مؤسسة تعليمية من خلال إقامة 5 مواجهات خلال التمهيدي الأول بعدما منحت القرعة 3 كليات التأهل المباشر للدور الثاني، حيث ستلتقي كلية القانون العالمية مع أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية، وفي اللقاء الثاني الجامعة الأسترالية مع جامعة الخليج، والجامعة الدولية للعلوم مع كلية الجونكوين، وفي المباراة الرابعة كلية الكويت التقنية مع كلية الكويت للعلوم. وتختتم المنافسات التمهيدي الأول بلقاء جامعة الكويت مع الجامعة الأمريكية الدولية، بينما منحت القرعة راحة لثلاث كليات من خوض الدور التمهيدي الأول وهي: الجامعة العربية المفتوحة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وستكون مواجهتهما في الدور الثاني الذي سيقام غدا الاثنين بالإضافة إلى الجامعة الأمريكية في الكويت التي تنتظر الفائز من الجامعة الدولية للعلوم وكلية الجونكوين، وستقام المنافسات بخروج المغلوب، وستكون المباراة النهائية الأربعاء المقبل 15 الجاري، بينما منافسات الدور قبل النهائي تحدد لها الثلاثاء 14 الجاري.



وفي هذا الصدد أكد رئيس لجنة لعبة البادل - عضو اللجنة العليا للدورة خالد المذكور، أن اللجنة سخرت كل الإمكانيات من اجل نجاح المنافسات، خاصة أنها أضيفت إلى الدورة في نسختها الحالية بالإضافة للألعاب الأخرى. وقال: البادل هي اللعبة الوحيدة التي شهدت مشاركة كل المؤسسات التعليمية المشاركة في النسخة الثانية رغم حداثتها ولكن هناك إقبالا كبيرا عليها.



وأضاف قائلا: تسلمت كل المؤسسات المشاركة لائحة المنافسات، وتم إصدار هوايات المشاركين بعد اعتماد اللجنة لأهلية اللاعبين المشتركين بالإضافة إلى جدول المنافسات ومواعيد إقامتها، وأتقدم بخالص الشكر إلى كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بعد تسخيرها كل الإمكانيات لاستضافة منافسات البادل على ملاعبها التي تتوافق مع المتطلبات الدولية، وسيقوم بإدارة المباريات حكام معتمدون ولهم خبرة في إدارتها.