

في منافسات الجولة الأولى من بطولة الكويت للدراجات المائية (دراق ريس) للموسم الحالي 2023 التي نظمتها لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي ضمن احتفالات النادي بالأعياد الوطنية، وبمشاركة 43 متسابقا وبحضور كبير، استطاع أبطال العالم احتكار المراكز الأولى في جميع الفئات، حيث حقق محمد الباز المركز الأول في فئة الأوبن، وفهد الخلفان في فئة سوبر ستوك، وفيصل بوربيع في فئة الستوك، فيما جاءت باقي المراكز الأولى في سباقات الجولة التي شهدت تنافسا مثيرا.



وقام أمين السر العام للنادي البحري خالد الفودري، ورئيس لجنة الزوارق السريعة والويك بورد علي الشمالي، ورئيس لجنة الشراع والتجديف والكاياك أحمد الفيلكاوي، ورئيس اللجنة الثقافية والاجتماعية والرياضية أحمد الخياط بتتويج الفائزين وتسليمهم الكؤوس والجوائز المالية القيمة المقدمة من الهيئة العامة للرياضة، فيما كان للناشط والفنان الكويتي عبدالله الجاسر مشاركة في التتويج ومن واقع حرصه على تشجيع جميع المتسابقين ومساهمته في تقديم جوائز مالية مضافة للفائزين بالمراكز الأولى، كما أشاد الفودري بالجهود الكبيرة لكوادر اللجنة المنظمة ولكل المتسابقين ولما تميزوا به جميعا من روح رياضية عالية وتنافس شريف.