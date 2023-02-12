قال المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا د. حسام الشرقاوي، إن الكويت وشعبها دائما سباقون في الدعم الانساني للمتضررين والمنكوبين في كل أنحاء العالم.



وأضاف الشرقاوي في مداخلة مع تلفزيون الكويت بمناسبة حملة التبرعات (الكويت بجانبكم) «تعاملت مع الكويت وجمعية الهلال الاحمر الكويتي على مدى عقود في إغاثة الدول التي وقعت عليها كوارث»، مشيدا بالتنظيم والترتيب المميز لحملة (الكويت بجانبكم)، والذي سيسهم في تخفيف الألم عن المنكوبين.



ولفت الشرقاوي إلى أن «الزلزال المدمر الذي وقع على سورية وتركيا صعب جدا ونرحب بكل الدعم والمساعدات للمنكوبين الذين يحتاجون للدعم المستمر»، متوقعا ان «تستمر آثاره لسنوات مقبلة».