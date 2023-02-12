

القاهرة - مجدي عبدالرحمن



أكد رئيس لجنة الاسكان في مجلس النواب م.سعد الدين حمودة انه لا مساس على الاطلاق بأوضاع شقق ومساكن المصريين في الخارج سواء في القاهرة او جميع المحافظات وقال في تصريحات خاصة ان جميع الشقق المؤجرة وفقا لقانون نظام الايجارات القديمة ستظل كما هي العلاقة بين المالك والمستأجر وحتى إشعار آخر لحين صدور قانون جديد للايجارات في الشقق المؤجرة لأغراض السكني وانه لا صحة نهائيا لما يتردد من شائعات حول تطبيق اي تعديل في الايجار عليها.



ونفى حمودة في تصريح خاص بصورة قاطعة تطبيق قانون الايجارات القديمة على السكان من المواطنين وان القانون الذي سيطبق اعتبارا من اول مارس القادم يختص فقط بالوحدات السكنية المؤجرة وفقا لقانون الايجارات القديمة والمؤجرة لغير اغراض السكنى.



وقال ان قانون الإيجار القديم حدد نسبة الزيادة في الإيجارات القديمة، والتي تطبق سنويا لمدة 5 سنوات فقط، حيث نص القانون على أن تزداد القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة عند تطبيق القانون، ثم تطبق زيادة تقدر بـ 15% سنويا، وذلك حتى عام 2027.



وبعد انتهاء الـ 5 سنوات والتي يزداد فيها الإيجار القديم بنسبة تتخطى الـ 90% من القيمة الإيجارية السارية قبل تطبيق القانون، تنتهي العلاقة بين المالك والمستأجر تماما، ويكون العقد المبرم ملغى ولا يعتد به، ويسترد المالك أو المؤجر العين المؤجرة من المستأجر بقوة القانون.



وفي حالة لم يمتثل المستأجر لما نص عليه القانون بتطبيق الزيادة في قانون الايجار القديم يطرد المستأجر بعد لجوء المالك أو المؤجر إلى قاضي الأمور الوقتية بالدائرة الكائن بها العقار، ويطرد المستأجر حينها بقوة القانون، ويحصل المالك على تعويض إذا كان له مقتضى في ذلك.



وتطبق زيادة الإيجار القديم على الأشخاص الاعتباريين، أي الشركات والهيئات والمصالح الحكومية والخاصة فقط، والتي نص عليها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 139 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.



وتأتي تعديلات قانون الايجارات القديم بالزيادة والإخلاء بعد 5 سنوات، إنفاذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر في 5 مايو من عام 2018، والذي نص على عدم دستورية استمرار تأجير الأماكن لغير غرض السكن للأشخاص المعنوية وهي الجهات والشركات الحكومية والخاصة، لأجل غير مسمى.