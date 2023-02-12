

القاهرة - ناهد امام



أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 42 وحدة إدارية جاهزة للاستلام، كاملة التشطيب والمرافق، بعمارات نماذج «الداليا - النرجس - عصفور الجنة»، بمساحات (71.68م2 - 56.44م2 - 46.55م2)، بالقطعة 75 جنوب الأحياء، بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للبيع بنظام التخصيص، بأسعار تنافسية، وتيسيرات كبيرة في السداد، اعتبارا من يوم الاثنين 20 فبراير الجاري.



وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعمير محمود نصار أن الطرح يتم من خلال الجهاز، ممثلا في الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ويتم طلب كراسة الشروط من مقر الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة بحلوان، اعتبارا من غد الأحد 12/2/2023، والمعاينة يوميا عدا الجمعة، بموقع المشروع، بمدينة 6 أكتوبر.



وأضاف أنه يتم سداد 10% كجدية حجز عند التقدم بطلب الحصول على الوحدة الإدارية، ويتم سداد دفعة تخصيص 15% خلال أسبوع من سداد جدية الحجز، ويتم سداد دفعة استلام 25% خلال شهرين من سداد جدية الحجز، ويمكن تقسيط الـ 50% المتبقية على أقساط شهرية لمدة (5 سنوات - 10 سنوات - 15 سنة) وفقا لإمكانيات ورغبة العميل، بفائدة تعادل السعر المعلن من البنك المركزي عند حجز الوحدة الإدارية، ويتم منح العميل خصم 3% في حالة السداد الفوري.