شهدت أسعار الخضار والفواكه في عموم سورية، وفي العاصمة دمشق وريفها خصوصا، ارتفاعات متسارعة في الأسعار، مع انشغال عامة الناس والفلاحين برفع الأنقاض في جبلة واللاذقية وريف حماه وسهل الغاب، وسيارات النقل في نقل المساعدات.



وتحدث البعض أنه لم يصل إلى سوق الهال في الزبلطاني بدمشق إلا عدد قليل من السيارات التي تحمل الحمضيات.



ويبدو ان التجار اتخذوا هذه الكارثة ذريعة لرفع الأسعار بما لايقل عن 500 ليرة لكل كيلو خضار أو فواكه بعد أيام من الزلزال، كما ارتفعت أسعار الخضار الورقية إلى النصف متأثرا بالعوامل الجوية والأمطار والثلوج وقلة العرض الموجودة في الأسواق.



وسجلت ربطة البقدونس ارتفاعا من 500 إلى 1000 ليرة، وكيلو الخس وصل إلى 4000 ليرة، وربطة الفجل إلى 600 ليرة، وربطة البصل إلى 1200 ليرة، وكيلو الملفوف 2000 ليرة، وربطة السبانخ 600 ليرة، وكيلو السلق 2500 ليرة، والحشائش البرية ارتفعت أيضا حيث سجل سعر كيلو الخبيزة الأصلي 3000 ليرة، وكيلو الهندباء البرية 3000 ليرة، وكيلو البلغصون 3000 ليرة.



بينما وصل سعر كيلو الباذنجان إلى 5000 ليرة والكوسا 4500 ليرة، وكيلو البطاطا المالحة مازال بحدود بين 2000 و2500 ليرة حسب جودته، وكيلو الخيار 3000 ليرة والبندورة 3500 ليرة، والفليفلة 4500 ليرة.



بالنسبة للفواكه كان سعر الجزر الأكثر تأثيرا بسبب المنخفض الجوي وقفز سعر الكيلو 1000 ليرة ليسجل 3500 ليرة الكيلو، كما ارتفع سعر البرتقال بأنواعه بحدود 1000 ليرة لقلة البضاعة الواردة من الساحل بسبب الزلزال، وسجل سعر كيلو أبو صرة 3500 ليرة، والليمون الحامض النوع الثاني بـ 3000 ليرة، واليوسفي من النوع الجيد 4000 ليرة، والبوملي 3500 ليرة، والمسكي 4000 ليرة.



كما ارتفع سعر التفاح ووصل الكيلو إلى 4000 ليرة للنوع الأول، و3500 ليرة للنوع الثاني، واستقر الموز تحت سعر 10 آلاف ليرة الكيلو، كما حافظ الفريز على سعر يتراوح بين 7 و8 آلاف ليرة لكل كيلو، وبالرغم من قلة الطلب على الرمان مازال الكيلو يتراوح بين 4000 و5000 ليرة حسب النوعية.