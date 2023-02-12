سجل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية خلال تداولات الأمس، انخفاضا كبيرا في عموم المحافظات السورية.



ففي دمشق انخفض سعر صرف الدولار في دمشق، بمقدار 450 ليرة أي بنسبة تقارب 6.12%. واستقر عند سعر شراء يبلغ 6800، وسعر مبيع يبلغ 6900 ليرة للدولار الواحد. بمدى يومي بين 6900 و7350 ليرة. وهو نفس السعر الذي اعلنه المصرف المركزي لسعر دولار الحوالات.



أما في مدينة حلب، فقد انخفض سعر صرف الدولار بالمقدار ذاته أي بنسبة تقارب 6.12%. واستقر عند سعر شراء يبلغ 6800، وسعر مبيع يبلغ 6900 ليرة للدولار الواحد، بمدى يومي بين 6900 و7350 ليرة، بحسب موقع الليرة اليوم.



وكان الانخفاض في إدلب أكبر من ذلك بكثير، فقد خسر سعر صرف الدولار مقدار 1400 ليرة عن آخر إغلاق أي بنسبة تقارب 19.18%. واستقر عند سعر شراء يبلغ 5800، وسعر مبيع يبلغ 5900 ليرة سورية للدولار الواحد، بمدى يومي بين 5350 و7430 ليرة.



وفي مناطق سيطرة ما تسمى قوات سوريا الديموقراطية «قسد» الكردية، سجل انخفاضا شديدا أيضا من دون سابق إنذار، ونقل موقع «أثر برس» عن مصادر خاصة أن الصرافين في مدينة الرقة امتنعوا عن شراء الدولار بأكثر من 6100 ليرة سورية في ظل زيادة الطلب على الليرة.



وفي مناطق ريف دير الزور الواقعة شرق نهر الفرات، هبط سعر الصرف إلى 6000 ليرة سورية فقط، وذلك بعد إقبال السكان على تبديل بعض مدخراتهم لتأمين مواد غذائية بهدف تخزينها نتيجة لسريان إشاعات حول احتمالات حدوث هزة أرضية جديدة.



وتحدثت بعض المصادر عن وصول سعر الصرف في مدينة منبج إلى 5500 ليرة سورية، من دون وجود مبررات للانهيار السريع في تلك المناطق دون سواها، الأمر الذي أعادته بعض المصادر إلى رغبة من قبل «قسد» للاستفادة من الشائعات لجمع أكبر قدر ممكن من العملة الأميركية.