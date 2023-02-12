

كبد موناكو ضيفه باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي الهزيمة، بفوزه عليه بثلاثة أهداف لهدف لحساب الجولة الثالثة والعشرين.



فريق الإمارة بكر بالتهديف عبر أليكسندر غولوفين بعد مرورِ أربع دقائق فقط على الانطلاقة ليضاعفَ القائدُ وسام بن يدر النتيجة لموناكو في الدقيقة الثامنة عشرة. ورغم تقليصِ الفريق الباريسي للفارق عبر وارن زايير إيميري في الدقيقة 39، عاد بن يدر مجدداً ودون الهدفَ الثالث لفريقه في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول موقعاً على ثنائيته الخاصة.



ألمانيا



حقق بايرن ميونيخ حامل اللقب فوزه الثالث تواليا، للمرة الاولى منذ نوفمبر الماضي، وذلك بعد تغلبه على بوخوم 3-0 على ارضه في المرحلة 20 من الدوري الالماني لكرة القدم، وقبل ايام من مواجهة باريس سان جرمان الفرنسي يوم الثلاثاء. من جهته، حقق بوروسيا دورتموند فوزه السادس من ست مباريات بالعلامة الكاملة في عام 2023، بفوزه على مضيفه فيردير بريمن 2-0 ليبقى على بعد ثلاث نقاط من بايرن المتصدر.