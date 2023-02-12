عبدالكريم أحمد

ألقت دورية مرور القبض على شاب وحدث بحالة غير طبيعية وعثر بحوزتهما على ساطورين استخدم أحدهما في طعن مواطن بظهره، وتمت احالتهما إلى مخفر منطقة خيطان لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما.



وفي التفاصيل، أبلغ مواطن عن تعرضه للطعن في ظهره واستخرج تقريرا طبيا يفيد بتعرضه لجرح قطعي بطول 8 سم، مبينا أنه تعرض لاعتداء بسبب محاولته ثني المتهمين عن الاستعراض والرعونة بمركبتهما في مواقف نادي خيطان.



وبتوقيف المتهمين البالغين 16 و22 عاما في مواقف مطار الكويت إثر الاشتباه بهما تم التدقيق عليهما وتبين أنهما المعتديان على المواطن، وعثر بحوزتهما على الساطور المستخدم بطعن مواطن وساطور آخر.