قالت إدارة الأرصاد الجوية إن طقس البلاد اليوم الأحد، يكون دافئا وغائما جزئيا إلى غائم والرياح جنوبية شرقية تتحول لشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 12 و50 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وذكر رئيس قسم التنبؤات البحرية بالإدارة ياسر البلوشي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن أعلى درجة الحرارة متوقعة تتراوح ما بين 23 و 26 درجة مئوية.

وتوقع البلوشي أن يكون الطقس الليلة باردا وغائما إلى غائم جزئيا والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات ما بين 10 و40 كيلومترا في الساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا.

وأشار إلى أن أدنى درجة الحرارة متوقعة تتراوح ما بين 8 و12 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و 6 أقدام خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة.