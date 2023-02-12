الراشد: حققنا نجاحا كبيرا في وضع خطط علاجية للمرضى وإجراء العمليات اللازمة

اختتم مستشفى الأميري ورشة عمل جراحات السمنة الترميمية المتقدمة، وذلك بالتنسيق من خلال خدمات عيادة السمنة التخصصية ABCD والتعاون مع الأقسام الطبية والمساندة كالتخدير، والباطنية، والغدد الصماء والسمنة، والجهاز التنفسي، والطب النفسي، والتغذية، والعلاج الطبيعي والصيدلة وغيرها لتحضير المرضى واختيارهم لورشة العمل.



في هذا السياق أكدت استشاري جراحة عامة وجراحة مناظير السمنة د.أسماء الراشد أن الورشة استمرت 4 أيام، حيث بدأت في يومها الأول باجتماع التخصصات المتعددة الطبية والتخصصية والمساعدة لمناقشة حالات مرضى السمنة واختيار الخطط العلاجية المناسبة لكل منهم، وبعدها تم المرور على جميع المرضى ومناقشة حالاتهم وأخذ رأيهم في الخطط العلاجية المقدمة.



وأضافت الراشد أنه في اليوم الثاني بدأت العمليات الجراحية إلى اليوم الرابع. وتخللت هذه الفترة المرور على المرضى وتقديم 6 محاضرات علمية من قبل بروفيسور ماثيو كروه ودكتور جورجيو باريتا، كما تضمن برنامج الورشة نقلا مباشرا لخارج غرف العمليات للأطباء والجراحين للمناقشة والتعليم الطبي.



وذكرت أن الورشة نجحت نجاحا كبيرا في وضع خطط علاجية للمرضى، وكذلك إجراء العمليات اللازمة ، مبينة أن السمنة هي داء العصر الحديث الذي يجب محاربته بالوسائل التوعوية والطبية، ومن ثم الوسائل المجتمعية التي يمكن أن تشارك مشاركة فعالة في إيصال التوعية اللازمة بمرض السمنة، وتبيان خطورته.



من جهته قال استشاري الجراحة العامة د. سعود السبيعي إنه تمت مناقشة 22 حالة، وعلاجهم علاجا جراحيا وغير جراحي باستخدام أحدث الأجهزة المتطورة ، مشيرا إلى أنه تم إلقاء سلسلة من المحاضرات للاطلاع على آخر المستجدات في جراحات السمنة.



في الختام، أكد كل من الراشد والسبيعي أن مستشفى الأميري يتطلع إلى تطوير الطاقم الطبي، والكفاءات الوطنية، من خلال مثل هذه الورشات التي تقام بشكل دوري كما تقدما بالشكر إلى منظمي الورشة ورئيس قسم الجراحة والأقسام المساندة وإدارة مستشفى الأميري ووزارة الصحة على تسهيل مهمة نجاح الورشة وللشركات الداعمة لها وكذلك لكل الأطباء الذين ساهموا في إجراء العمليات الجراحية، وتمنيا لجميع المرضى موفور الصحة والعافية.