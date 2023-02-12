بدأت منصة التواصل الاجتماعي المعروفة تويتر بأنها منصة للتغريدات القصيرة السماح لبعض المستخدمين بكتابة ونشر تغريدات طويلة تصل إلى 4000 حرف.

وقالت شركة تويتر التي استحوذ عليها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر الماضي، إن مستخدمي خدمتها مدفوعة الأجر "تويتر بلو" في الولايات المتحدة ستستطيعون كتابة تغريدات حتى 4000 حرف، في حين أن الحد الأقصى لعدد الحروف في التغريدة الواحدة حاليا هو 280 حرفا. وكان الحد الأقصى لطول التغريدة منذ إطلاق موقع تويتر وحتى 2017 لا يزيد عن 140 حرفا.

ونقل موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا عن تغريدة لأحد مسؤولي تويتر القول "في حين نحب التغريدات المتتالية (لمستخدم واحد وموضوع واحد) فإننا قد نريد في بعض الحالات أن نكتب كل شيء واحد وهذا ما فعلناه".

وأشار سي نت إلى أن هذا التغيير يعتبر خطوة جديدة من جانب شركة تويتر لتشجيع الناس على الاشتراك في الخدمة المدفوعة تويتر بلو بعد أن تراجعت إيرادات إعلانات المنصة نتيجة انسحاب بعض كبار المعلنين بعد استحواذ ماسك عليها. وتفرض تويتر اشتراكا شهريا قدره 11 دولارا على الحساب الواحد في خدمة تويتر بلو عبر أجهزة آبل و8 دولارات شهريا لمستخدمي الكمبيوتر الشخصي. وبحسب معلومات نشرت الأسبوع الماضي وصل إجمالي عدد المشتركين في تويتر بلو في الولايات المتحدة حوالي 180 ألف مستخدم فقط وهو ما يشير إلى معاناة الشركة في إقناع المستخدمين بالتخلي عن الخدمة المجانية والاشتراك في الخدمة المدفوعة.

وفي حالة وجود تغريدة يزيد طولها عن 280 حرفا، سيظهر على الشاشة أول 280 حرفا من التغريدة مع زر "عرض المزيد" ليتم النقر عليه من أجل استكمال قراءة التغريدة الطويلة. كما يمكن للمستخدمين الرد أو إعادة نشر التغريدة أو اقتباس من تغريدة بطول يصل إلى 4000 حرف أيضا.