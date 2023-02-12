عبدالكريم أحمد

بدأت المحكمة الدستورية صباح اليوم بعرض محاضر انتخابات الدائرتين الرابعة والخامسة على الطاعنين وأصحاب الشأن.

وسمحت المحكمة لكل طاعن بالاطلاع على المحاضر التي تم استخراجها أخيرا من صناديقها في الأمانة العامة لمجلس الأمة، كما سمحت لثلاثة فقط من مناديبه بالحضور معه داخل المحكمة، ومنعت إدخال الهواتف المتنقلة.

وحسب القرار السابق للمحكمة، فإن عرض هذه المحاضر سيكون من الثاني عشر إلى السادس عشر من شهر فبراير الجاري، وذلك من الساعة الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

يذكر أن المحكمة سمحت الأسبوع الماضي بالاطلاع على محاضر الدوائر الأولى والثانية والثالثة.