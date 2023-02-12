ناقشت لجنة شؤون البيئة والأمن الغذائي والمائي خلال اجتماعها اليوم الأحد مشاريع نقطة الارتباط المركزية المتعلقة بإعادة تأهيل البيئة.

وأوضح مقرر اللجنة النائب عبد الله فهاد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن اللجنة عقدت اجتماعها الثاني بشأن مناقشة تكليف المجلس ببحث مشاريع نقطة الارتباط المركزية، ولم تستطع مناقشة أي من المواضيع المدرجة على تقرير ديوان المحاسبة بسبب عدم حضور الأمين العام لنقطة الارتباط الكويتية للمرة الثانية.



وأضاف إن المسؤولة تعذرت في المرة الأولى بوجود وفد زائر، وتعذرت اليوم بوجودها في إجازة دورية، معربا عن أسفه للتباطؤ والتراخي في تعامل النقطة المركزية مع اجتماعات اللجنة في شأن مناقشه تقرير ديوان المحاسبة فيما يخص مشاريع النقطة بإعادة تأهيل البيئة.



وذكر فهاد إن تقرير ديوان المحاسبة يتحدث عن مليارات الدولارات المرصودة لدولة الكويت وفقا لالتزام أممي بإعادة تأهيل البيئة، مبينا أن تمثيل النقطة في اجتماع اليوم كان من خلال 4 مستشارين.



وأكد أنه " لا يمكن مناقشة تقرير الديوان إلا بحضور صاحب قرار وذي صفة تنفيذية داخل هذه النقطة لضمان الوصول إلى نتائج حقيقية لكل ما ورد في التقرير، موضحا أن " أحد المستشارين أبلغ اللجنة أثناء النقاش أن هذا التقرير وصلهم بطريقة غير رسمية".



وتساءل عن أسباب وصول التقرير بصفة غير رسمية إلى نقطة الارتباط، منتقدا التراخي والتباطؤ والضعف وعدم التنسيق وفقا لما ورد بتقرير ديوان المحاسبة.



وقال فهاد إن اللجنة ستجتمع بعد أسبوعين من بعد انتهاء الأمينة العامة من إجازتها الدورية لدعوتهم رسميا إلى الحضور لمناقشة التقرير للوصول إلى نتيجة ترفع اللجنة بناء عليها تقريرها إلى مجلس الأمة في هذا الشأن.