أعلن رئيس فريق البحث والإنقاذ الكويتي التابع لقوة الإطفاء العام العقيد أيمن المفرح اليوم الاحد أن الفريق يواصل عمليات البحث والإنقاذ في المواقع المتضررة من الزلزال والمناطق المنكوبة في تركيا.

وقال المفرح في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن السلطات التركية استدعت الفريق لاستخدام الأجهزة الحديثة الخاصة بالبحث عن أحياء تحت الأنقاض اضافة الى الكاميرات الحرارية.

وأضاف ان الفريق قام "بتمشيط عدد من المباني بواسطة الأجهزة الحديثة والمعدات التقنية الا انه لم يتم العثور على اية أحياء".

وذكر المفرح أن فرقهم تعمل 24 ساعة من دون توقف من خلال تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات كل مجموعة تعمل 8 ساعات متواصلة.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.