أعلنت وزارة الداخلية أن الإدارة العامة لخفر السواحل ستنفذ رماية بالذخيرة الحية في ميدان الرماية البحري (ALFA) غدا وبعد غد من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا.

وقالت الوزارة في بيان للإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الأحد، إن منطقة الرماية تقع جنوب شرق جزيرة بوبيان وشمال شرق جزيرة فيلكا وبمحاذاة جزيرة بوبيان من جهة الجنوب إلى رأس القيد بعمق 11 ميلا بحريا باتجاه الجنوب الشرقي بمحاذاة جزيرة فيلكا امتدادا إلى جزيرة عوهة بعمق 15 ميلا بحريا باتجاه الشمال الشرقي وتبعد عن جزيرة فيلكا مسافة 8ر2 ميل بحري باتجاه الشمال الشرقي فيما يمتد الميدان باتجاه الشمال الشرقي بطول 15 ميلا بحريا وعرض 11 ميلا بحريا.

وحذرت جميع رواد البحر من مغبة الاقتراب من موقع الرماية خلال الفترة الزمنية المذكورة مؤكدة أن جميع الدوريات البحرية سوف تقوم بمنع كل من يحاول الاقتراب من أجل سلامة الجميع.