سجل المركز الوطني السوري للزلازل اليوم الاحد هزة ارضية بقوة 3.5 درجات على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي مدينة اللاذقية السورية.

ونقلت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) عن المركز قوله إن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي سجلت الهزة الأرضية في الساعة 10.12 صباحا بالتوقيت المحلي وعلى عمق 12 كيلومترا.

وضرب زلزال فجر الاثنين الماضي جنوب تركيا وشمال سوريا بقوة بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.