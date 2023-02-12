«الأحمدي» سباقة في مواجهة المخدرات من خلال حملتها التوعوية (واعي) لطالبات وطلبة مدارس

تحت رعاية وبحضور محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد، نظمت منطقة الأحمدي التعليمية معرض التوعية بأضرار المخدرات في مدرسة اليسرة المتوسطة بنات بمنطقة فهد الأحمد، بحضور عدد من قيادات المحافظة يتقدمهم مدير عام مديرية أمن الأحمدي، ومدير الشؤون التعليمية بمنطقة الأحمدي التعليمية.



وافتتح المحافظ المعرض الذي شارك فيه عدد من الجهات الحكومية يتقدمها وزارة الداخلية ووزارة الصحة بإدارتيهما المختصة، والمشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» و«كونا»، ومراقبة ومكاتب الخدمة الاجتماعية والنفسية بالمنطقة التعليمية.

وأكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن هذا المعرض يمثل امتدادا لجهود وأنشطة محافظة الأحمدي الحثيثة لمواجهة آفة المخدرات التي تهدد مجتمعنا والمجتمعات العربية والعالم أجمع.



وأوضح الخالد ان محافظة الأحمدي استشعرت مبكرا الحاجة الملحة لوجود خارطة طريق وبرامج لمواجهة هذا الخطر الداهم وكانت سباقة في هذا الاتجاه من خلال حملتها التوعوية الاستباقية الموسعة (واعي) لطالبات وطلبة مدارس المحافظة التي جاءت متزامنة ومواكبة ومترجمة لتوجيهات مجلس الوزراء في هذا الشأن، مشيرا إلى حرص محافظة الأحمدي من خلال مشروعها التنموي البعيد المدى «محافظتي أجمل» الذي يولي اهتماما كبيرا لصحة وسلامة المجتمع من خلال أحد مساراته الرئيسية، كما لا تتوانى في تحقيق ذلك بالشراكة مع مختلف الجهات على مستوى الدولة عموما وفي نطاقها الإداري في وقت واحد.



‏وأضاف محافظ الأحمدي ان سعادتنا غامرة ونحن نتابع النتائج المبهرة لجهود الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وبقية جهات الدولة المختصة في مواجهة تجار ومروجي المخدرات من خلال الضبطيات الهائلة التي أعلن عنها مؤخرا، فلهم منا كل التقدير والثناء، وتتواصل مسيرة المواجهة وتضافر الجهود للقضاء على هؤلاء المفسدين في الأرض، ودعواتنا الى المولى سبحانه أن يحفظ بناتنا وأبناءنا ومختلف شرائح المجتمع من شرور المتاجرين بأرواح الناس.



من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة في المشروع التوعوي الوطني للوقاية من المخدرات «غراس» خالد الفضلي ان «غراس» يحرص دائما على المشاركة في الأماكن والفعاليات التي يتواجد بها الشباب حرصا على توعيتهم، وقاية للمجتمع من آفة المخدرات التي انتشرت مؤخرا بشكل كبير.



وشدد الفضلي على ضرورة توعية المجتمع خاصة الشباب من أضرار المخدرات، لافتا إلى التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية في هذا الإطار، موجها الشكر إلى محافظة الأحمدي التي قامت بدور رائد ومهم في مجال التوعية من أضرار المخدرات خاصة لطالبات وطلاب المدارس بالمحافظة.