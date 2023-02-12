إجمالي الإيرادات المتوقعة للمؤسسة يزيد على 27 مليون دينار خلال فترة الاستثمار البالغة 32 سنة

عاطف رمضان



أبرمت المؤسسة العامة للرعاية السكنية عقد اتفاقية شراكة مع شركة مشروع اس ثري لإدارة وتطوير الأراضي والعقارات لتمويل وتطوير وتشغيل وصيانة ونقل الفرصة الاستثمارية (S3) الواقعة بمدينة صباح الأحمد السكنية، وذلك بحضور كل من مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.ناصر عادل خريبط ومدير عام الشركة وليد خالد الشريعان.



وتأتي عملية توقيع المؤسسة لتلك الاتفاقية كإجراء لاحق لتوقيع وثيقة الالتزام الخاصة بتلك الفرصة في نوفمبر الماضي مع المستثمر الفائز.



وبهذه المناسبة، صرح مدير عام المؤسسة م.ناصر خريبط بأن إجراءات الطرح والتعاقد قد تمت وفقا للقانون 47 لسنة 1993 ولائحة الاستثمار الصادرة بالقرار الوزاري رقم 32 لسنة 2016 وتعديلاته وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014 ولائحته التنفيذية.



وثمن م.خريبط دور مجلس إدارة المؤسسة على إقرار المشاريع الاستثمارية والموافقات المتعلقة بها والتي أوصلتنا إلى هذه المرحلة بتوقيع عقد الشراكة.



وفي هذا الصدد، صرح نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص م.أنور عبدالله الحليلة بأن الفرصة الاستثمارية S3 تقع على مساحة 40.121 م2 في المحور الخدمي من مدينة صباح الأحمد السكنية وتتضمن على تطوير سوق تقليدي يشمل مركز تجاري وفندق ومناطق خضراء على 25% من مساحة الموقع وبمساحة بناء إجمالية تبلغ أكثر من 75.000 م2 والذي سيخدم سكان المدينة والمناطق المجاورة، ويتميز المشروع بتصميم مستوحى من الأسواق الكويتية التقليدية القديمة الممزوجة بتصميم عصري يضم عدة أنشطة تجارية متنوعة ومطاعم وكافيهات ومركز ترفيهي عائلي ودور للسينما بإجمالي مساحات تأجيرية تزيد على 23.000 م2 مع توفير أكثر من 500 موقف للسيارات بأدوار متعددة، بالإضافة الى فندق هامبتون هيلتون.



وأوضح م.الحليلة أن إجمالي تكلفة التطوير التقديرية لهذا المشروع تبلغ أكثر من 20.5 مليون دينار وبإجمالي إيرادات متوقعة للمؤسسة تزيد على 27 مليون دينار خلال فترة الاستثمار البالغة 32 سنة.



وأوضح الحليلة أن مشاريع الشراكة لها انعكاسها الإيجابي في رفع مستوى جودة المعيشة في المدن الإسكانية، وذلك عبر توفير الخدمات والسلع المطلوبة عن طريق القطاع الخاص وفقا للدراسات المعدة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للتثبت من جدوى تطويرها، كما يعمل ذلك على تخفيف العبء المالي والإداري عن عاتق المؤسسة من خلال تحويل الأراضي غير المدرة للدخل إلى أصول ذات عوائد مجزية ومتنامية وضمان الوصول الى أعلى معايير الجودة من خلال التنافس بين شركات القطاع الخاص، وكذلك خلق فرص استثمارية وظيفية للشباب الكويتي.