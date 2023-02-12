عبدالعزيز الفضلي

أكدت وزارة التربية وجود موظفين يعملون في قطاعات الوزارة بلا إقامة ومخالفين لقانون إقامة الأجانب .

جاء ذلك في كتاب وجهه مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر، للمناطق التعليمية وتلقت "الأنباء" نسخة من، حيث أشار فيه: " نود احاطتكم بان هناك مجموعه من الموظفين الوافدين العاملين في وزاره التربية من جميع المناطق التعليمية ان ليس لديهم أقامه ساريه ، وبناء على مرسوم رقم (17) لسنه 1959 بشان أقامه الأجانب فإنه ينص على ( يحظر إيواء أوإسكان او استخدام أي اجنبي تكون إقامته بالبلاد غير مشروعه ) وبناء على ذلك المرسوم فانه يعد مخالف لقانون الإقامة.

لذا يرجى التكرم من سيادتكم بتعميم على جميع مدراء المدارس بالتنبيه والاطلاع الدوري على إقامه العاملين لديهم من الوافدين حتى لا يتم إخطارنا من قبل وزاره الداخلية بهذا الشأن ، وبلاغ ديوان عام الوزارة ـ إداره الموارد البشرية – قسم الجوازات في حال إن وجد

أي موظف ليس لديه إقامه ساريه حتى يتسنى لنا عمل الإجراءات المتبّعة للقوانين الصادرة من قبل وزاره الداخلية (الإدارة العامة لشؤون الإقامة) .