شهدت فرنسا أمس يوما رابعا من الاحتجاجات والمظاهرات الحاشدة في عموم البلاد على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة لتعديل نظام التقاعد ومن أهم بنوده رفع سن الإحالة على المعاش إلى 64 عاما، فيما دعا الرئيس الفرنسي المحتجين إلى مواصلة التحلي «بروح المسؤولية، وعدم تعطيل حياة بقية البلاد»، مثيرا لغضب النقابات. وشارك شباب وأطفال وكبار سن من 3 أجيال في المسيرات والمظاهرات التي انطلقت من ساحة «الجمهورية» في باريس من المواطنين يتقدمهم رؤساء النقابات الرئيسية، واتجهت إلى شارع «فولتير» وصولا إلى ميدان «الأمة» بباريس.

ومنذ الساعات الأولى من انطلاق مسيرة باريس اكتظ ميدان «الجمهورية» بالمتظاهرين من بينهم شباب وكبار سن وأيضا من يتظاهر للمرة الأولى في حياته، وهو مشهد يبرز مدى التحرك المجتمعي ضد هذا المشروع الذي يمس المجتمع الفرنسي كله.

وفي هذا الصدد، قدر جون لوك ميلونشون زعيم حركة «فرنسا الأبية» (اليسار الراديكالي) - الذي شارك في مظاهرات مارسيليا - أن تكون هذه المسيرات أكبر تعبئة تشهدها البلاد منذ 50 عاما، قائلا: «كل ما يحدث هنا سيكون له رد سياسي، هذا أمر مؤكد فإن التحركات المجتمعية الكبيرة يكون لها رد سياسي وراءها». كما انطلقت مسيرات ومظاهرات صباح امس في مدن فرنسية أخرى، ففي تولوز، قالت الكونفيدرالية العامة للعمل أن تولوز سجلت رقما قياسيا في عدد المتظاهرين المشاركين (بأكثر من 100 ألف متظاهر). وفي وقت سابق قال لوران بيرجيه رئيس النقابة الإصلاحية: «الكونفيدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل» (سي إف دي تي) إن «تجاوز عدد المشاركين المليون سيشكل ذلك نجاحا كبيرا».

ودعا اتحاد النقابات «الكونفيدرالية العامة للعمل» إلى يومي تعبئة آخرين في 16 فبراير و7 مارس. وعن كيفية «عرقلة وشل فرنسا بالكامل»، أكد بيرجيه، أنه سيتم تحديد شروط العمل في ذلك اليوم (7 مارس) باتفاق بين النقابات، مضيفا: «يمكننا أن نتخيل تجمعات في كل مكان إن أمكن على سبيل المثال في القرى أو حتى حشد التجار، ويمكننا فعل ذلك بإجماع تام بين النقابات». وقال لوران بيرجيه: «سيكون من الأفضل أن يصبح البرلمان أكثر من ساحة عرض»، داعيا إلى مناقشة «جوهر المسألة».

وفي تعليق نادر على هذه القضية الساخنة، دعا الرئيس الفرنسي منظمي الاحتجاجات إلى مواصلة التحلي بـ «روح المسؤولية» لديهم حتى «يتم التعبير عن نقاط الخلاف لكن بهدوء وفي إطار احترام للممتلكات والأشخاص، ورغبة في عدم تعطيل حياة بقية البلاد». وتساءل لوران بيرجيه بغضب: «عفوا.. لم نكن مسؤولين منذ البداية؟» بينما جرت المظاهرات حتى الآن من دون حوادث تذكر. وتحدث عن نوع من «الازدراء».

أما رئيس اتحاد النقابات «الكونفيدرالية العامة للعمل» (سي جي تي) فيليب مارتينيز، فقد صرح «يمكن أن نرد عليه بعبارات التهذيب نفسها». وأضاف: «عندما يكون هناك استياء كهذا في البلاد ونتحلى بروح المسؤولية، فنحن نصغي» للمطالب.