أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل فلسطيني، امس برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية.

وقالت الوزارة في بيان إن شابا يبلغ (27 عاما)، قتل برصاص مستوطن في الرأس، في قراوة بني حسان قضاء سلفيت.

فيما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، أن مستوطنين هاجموا مجموعة من الفلسطينيين في المنطقة الشمالية من قرية قراوة بني حسان، واطلقوا باتجاههم النار، ما أدى إلى إصابة شاب توفى على أثرها. من جهتها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، جريمة إعدام الشاب برصاص مليشيات المستوطنين الإرهابية.

واعتبرت الوزارة ـ في بيان صحافي ـ الجريمة البشعة جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل الدموي الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا، وتبادل للادوار بين قوات الاحتلال ومليشيات المستوطنين.

وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، وطالبت الجنائية الدولية بسرعة انجاز تحقيقاتها في جرائم الاحتلال، والمجتمع الدولي اعتبار ميليشيات المستوطنين التي ترتكب الجرائم، منظمات إرهابية.