قالت وزارة الدفاع الروسية أمس انها شنت هجوما كبيرا على منشآت طاقة بالغة الأهمية في المجمع الصناعي العسكري الأوكراني أمس الأول.

وفي نشرتها اليومية لم تحدد الوزارة منشآت الطاقة التي قالت إنها تعرضت للقصف. وذكرت أن القصف حال أيضا دون نقل أسلحة وذخيرة أجنبية بالسكك الحديدية إلى مناطق القتال في أوكرانيا.

وكانت القوات المسلحة الأوكرانية قالت إن القوات الروسية أطلقت أكثر من مائة صاروخ ونفذت 12 هجوما جويا و20 قصفا بالمدفعية. وأضافت أنه تم تدمير 61 صاروخ كروز روسيا.

وأعلن وزير الطاقة الأوكراني جيرمان غالوشينكو أن روسيا قصفت منشآت كهرباء في ست مناطق بصواريخ وطائرات مسيرة، الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في معظم أنحاء البلاد.

في غضون ذلك، اقترحت أوكرانيا ودول شريكة لها في الأمم المتحدة، مشروع قرار يؤكد الحاجة إلى استعادة السلام، الذي يضمن سيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها.

جاء الاقتراح بمشروع قرار مكتوب جرى توزيعه بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تحت عنوان «المبادئ الكامنة وراء سلام شامل وعادل ودائم في أوكرانيا»، حسبما أذاعت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأميركية امس.