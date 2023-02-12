استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الذي وصل الى مدينة اسطنبول في زيارة عمل إلى تركيا، وتعد هذه أول زيارة لزعيم دولة إلى أنقرة بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وفي وقت سابق ذكرت وكالة الأنباء الرسمية «قنا» في بيان مقتضب أن الشيخ تميم بن حمد غادر قطر متوجها إلى الجمهورية التركية في زيارة عمل يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن الأمير يرافقه وفد رسمي.

وتعقيبا على الزيارة، قال السفير التركي لدى الدوحة مصطفى كوكصو إن زيارة الأمير ذات معنى ودلالات كبيرة كونه أول زعيم في العالم يزور الجمهورية التركية بعد كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوبي البلاد، وما تزال تداعياته ماثلة للعيان وعلى الأرض.

وأضاف كوكصو لـ «قنا» أن المباحثات التي سيجريها الأمير والرئيس أردوغان خلال الزيارة ستتناول سبل تعزيز عمليات الإنقاذ والإغاثة والتعاون في إعمار المناطق المتأثرة من الزلزال، معتبرا الزيارة رسالة تضامن لافتة من دولة قطر أميرا وحكومة وشعبا تجاه تركيا وشعبها والمتضررين من الزلزال.

وأشار إلى أن توجيهات الشيخ تميم منذ الساعات الأولى لكارثة الزلزال بتدشين جسر جوي لتركيا كان لها دور حاسم في إيصال المساعدات بشكل عاجل، موضحا أنه في هذا الإطار وصلت سبع طائرات تحمل فرق الإنقاذ والبحث القطرية والإمدادات الإنسانية والطبية المرسلة إلى منطقة غازي عنتاب التركية.