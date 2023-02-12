التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله مع رئيس مجلس أمناء صندوق ووقفية القدس الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود وبحضور رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس م.منيب المصري. وتناول اللقاء التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والوضع القائم في القدس وسبل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني الشقيق وتمكينه من مواجهة المعاناة الإنسانية التي يمر بها.

كما التقى وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله وزير خارجية جمهورية أذربيجان الصديقة جيهون بيرموف وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين وأطر تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات ومناقشة الاستعدادات الجارية لعقد قمة حركة عدم الانحياز المقرر أن تستضيفها أذربيجان في الثاني من مارس المقبل.