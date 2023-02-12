وصل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات في زيارة عمل يرأس خلالها مشاركة مصر ضيف شرف في القمة العالمية للحكومات التي تعقد في دبي.

وكان في استقباله لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات.

وقالت وكالة الأنباء الاماراتية (وام)، ان الرئيسين تبادلا في استراحة قصيرة بقصر الشاطئ الأحاديث الودية حول العلاقات الأخوية الراسخة وجوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تنميتها في مختلف المجالات.

تأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة العالمية للحكومات في إطار كون مصر ضيف شرف على نسخة هذا العام، حيث سيحرص الرئيس خلال مختلف الفعاليات والجلسات الحوارية على عرض أهم الاستراتيجيات والأولويات الحكومية المصرية على المستويين الاقتصادي والتنموي، وذلك في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي يشهدها العالم.

ويتضمن برنامج الرئيس السيسي عقد لقاءات ثنائية مع أبرز المشاركين في القمة العالمية للحكومات من كبار مسؤولي المؤسسات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتعد مشاركة مصر في القمة العالمية للحكومات الأكبر على مدار السنوات الماضية، بما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتميزة والراسخة بين مصر والإمارات.

وتتضمن أعمال القمة العالمية للحكومات ستة محاور رئيسية تشمل: مستقبل المجتمعات والرعاية الصحية، وحوكمة المرونة الاقتصادية والتواصل، والتعليم والوظائف كأولويات الحكومة، وتسريع التنمية والحوكمة، واستكشاف آفاق جديدة، وتصميم واستدامة المدن العالمية.