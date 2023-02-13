محمود عيسى



استكملت شركة سايبم الإيطالية بيع منصاتها البرية بالكويت لصالح «كيه سي إيه دويتاغ» الأسكتلندية، ضمن صفقة شاملة بقيمة 550 مليون دولار بدأتها في يونيو 2022، حيث تتوقع شركة خدمات النفط والغاز الإسكتلندية اكتمال الأجزاء المعلقة من الصفقة في النصف الأول من 2023، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، نقلا عن منصة «إنرجي فويس».



وتعد هذه الصفقة بالنسبة إلى شركة سايبم علامة فارقة نحو نموذج أعمال أكثر تركيزا ومرونة، مع تركيز الجهود في أعمال الحفر البحرية. وكانت سايبم أعلنت في 28 أكتوبر 2022 اكتمال إغلاق بيع أعمال الحفر البرية لصالح شركة كيه سي إيه دويتاغ بعد الاتفاق المعلن في 1 يونيو 2022.



وعلى وجه التحديد نقلت الأنشطة في المملكة العربية السعودية والكونغو والإمارات العربية المتحدة والمغرب إلى الشركة الأسكتلندية، وتنص الاتفاقية على بيع كامل عمليات الحفر البرية لشركة سايبم إلى كيه سي إيه دويتاغ، التي تشمل الشرق الأوسط وأفريقيا والأميركتين مقابل 550 مليون دولار، بالإضافة إلى مشاركة بنسبة 10% في كيه سي إيه دويتاغ.



والمقابل الذي حصلت عليه سايبم - في ذلك الوقت - يتكون من 488 مليون دولار نقدا، ونسبة مشاركة 10% في كيه سي إيه دويتاغ، ما يعني أنه يحق لشركة سايبم تعيين عضو واحد في مجلس إدارة كيه سي إيه دويتاغ، وفق ما جاء في بيان صحافي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.



وسيحصل المبلغ المتبقي - البالغ 85 مليون دولار - عند نقل الأنشطة في الأميركتين والكويت وكازاخستان ورومانيا (5 منصات وعقدان ساريان)، الذي من المتوقع أن يجري بحلول 31 مارس 2023.