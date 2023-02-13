المشروع يهدف لزيادة الاحتياطي من النفط والغاز لمكامن المناقيش والمارات ووارة وبرقان ومشرف تحقيقاً لإستراتيجية 2040

أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة نفط الكويت تقوم حاليا على تنفيذ عمليات المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد عالي الدقة أحادي اللواقط في حقول غرب الكويت على مساحة إجمالية تبلغ 1725 كيلومترا مربعا، متوقعة الانتهاء من عمليات المسح بحلول شهر يوليو المقبل.



وذكرت أن مجموعة الاستكشاف، ممثلة بكل من فريق عمل الحلول الجيولوجية والجيوفيزيائية، وفريق عمل عمليات الاستكشاف في شركة نفط الكويت، يقومون بتنفيذ العمليات الميدانية لمشروع المسح الجيوفيزيائي ثلاثي الأبعاد أحادي اللواقط في حقول غرب الكويت، وذلك من خلال المقاول المنفذ للمشروع شركة «بي جي بي» الصينية والتي بدأت بالتنفيذ الفعلي له في 21 ديسمبر 2021، ومن المتوقع الانتهاء منه في شهر يوليو 2023، ونظرا للدقة العالية المطلوبة، يبلغ عدد اللواقط المستخدمة 220 ألف لاقط.



وأشارت إلى أن المشروع يهدف بشكل عام إلى إعادة تقييم المكامن الحالية والبحث عن إمكانية وجود امتدادات أو توابع للحقول أو المكامن، والحصول على صورة أوضح لمكمني المناقيش والمارات كهدف رئيسي، وكذلك مكامن واره وبرقان ومشرف وتيارات، كما ستتم دراسة التغيير الحاصل للمكامن بسبب الإنتاج خلال السنوات السابقة، وذلك لخدمة عمليات تطوير الحقول، إذ سيتم عن طريق هذا المسح توافر البيانات الجيوفيزيائية التي ستساهم في رسم الخرائط تحت السطحية بدقة أعلى، وتطوير البيانات المتعلقة بالمكامن، كما سيساعد المسح على تحديد بعض الصفات الجيولوجية وخواص المكامن المستهدفة. كما يهدف هذا المسح إلى استكشاف الطبقات العميقة لتحديد الصورة التركيبية للمكامن العميقة، وذلك لزيادة الاحتياطي من النفط والغاز تحقيقا لاستراتيجية 2040.



وأضافت:«منذ بدء عمليات المسح الجيوفيزيائية، يواصل الفريقان تنفيذ العمليات على مدار 24 ساعة في مختلف الأجواء والظروف المناخية الصعبة بالمناطق الصحراوية المفتوحة والحقول النفطية ومنطقة كبد دون توقف يذكر لسر العمليات، حتى بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 63%.



وتابعت: «مما لا شك فيه فإن هناك العديد من المعوقات والتحديات التي تواجه أي مشروع، وكانت التغيرات المناخية المفاجئة مثل العواصف الترابية الشديدة وخاصة في مناطق غرب الكويت من أهم المعوقات في هذا المشروع، بالإضافة إلى تحديات أخرى تتطلب أخذ الحيطة والحذر واتباع إجراءات الأمن والسلامة، وتتمثل في وجود مخلفات الغزو الغاشم من ذخائر وألغام ومتفجرات في مناطق مختلفة ومتنوعة، والتي لا تزال مدفونة في مناطق العمليات، كما أن المشروع مر بالكثير من الطرق الحيوية، فضلا عن وجود العديد من المباني والحقول النفطية التي تقع ضمن مساحته، ما يرفع من حجم التحديات الميدانية ويتطلب تنسيقا مباشرا مع العديد من جهات الدولة».



وقالت إن أهمية مشاريع المسوحات الجيوفيزيائية تتمثل في أنه عن طريقها يمكن معرفة حجم الاحتياطيات النفطية، الأمر الذي يعزز مكانة دولة الكويت بن الدول النفطية، فهذه المسوحات تعتبر وسيلة لإعادة تقييم الاحتياطيات، وبالتالي فإن نجاحها يحقق المصلحة العامة ويعود على البلاد بمردود اقتصادي كبير.