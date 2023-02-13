

قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي اقتراحا باستحداث طريق إلى محطة تعبئة المياه في محافظة الجهراء.



وقال العنزي في اقتراحه: بالإشارة إلى القانون رقم 33 لعام 2016 لبلدية الكويت ولاختصاصات المجلس البلدي، وبعد الزيارة الميدانية للمحطة والوقوف على الحركة المرورية للشاحنات الخاصة بنقل المياه (التناكر) لاحظنا كثرة عدد الشاحنات وحركتها الدائمة مع كل السيارات الداخلة والخارجة للطرق المؤدية إلى المباني العامة والخاصة في هذه المنطقة مما يسبب خطرا وحوادث وتحديدا لمدخل ومخرج المقهى الشعبي وأيضا الضغط على شبكة الطرق وإتلافها. لذا أقترح:



- استحداث طريق خاص لمحطة تعبئة المياه غير الطرشيق الحالي، أو نقل المحطة إلى موقع آخر يكون بديلا لهذا الموقع الحالي، ولعلمنا بمدى حاجة الكثير من القطاعات لهذه المحطة ومنها المناطق الجديدة كمشروع المطلاع الإسكاني والمنازل قيد الإنشاء وأصحاب البيوت والعمارات والمنشآت التي قد يتم انقطاع المياه عنها لأسباب فنية وأصحاب المخيمات والمصانع.