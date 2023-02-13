

عبدالعزيز الفضلي



حذرت وزارة التربية الادارات المدرسية بعدم بيع او تداول المذكرات التعليمية داخل المدارس تجنبا للمساءلة القانونية. جاء ذلك في نشرة عممها وكيل وزارة التربية بالتكليف اسامة السلطان، وتلقت «الأنباء» نسخة منها، وقال فيها «إلحاقا بالنشرات السابقة والمتضمنة ضرورة التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ورياض الأطفال بالالتزام بعدم تكليف المعلمين والمتعلمين وأولياء أمورهم بأي أعباء مالية أو مشاريع خارجية»، فيرجى التعميم على جميع الإدارات المدرسية بمختلف المراحل التعليمية ضرورة الالتزام بعدم بيع أو تداول المذكرات التعليمية داخل المدرسة وفي حال رغبة إدارة المدرسة في توزيعها على المتعلمين دون أي مقابل لا بد أن تكون هذه المذكرات معتمدة من التوجيه الفني المختص للمادة بالمنطقة التعليمية، علما أن كل من يخالف ما جاء بهذا الكتاب والتعاميم السابقة سيتعرض للمساءلة القانونية، على أن يأخذ الأمر صفة الأهمية والاستعجال.