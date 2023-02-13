أعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير بتنفيذ جولات ميدانية بعموم مناطق المحافظة لرفع كل ما يعمل على إعاقة الطريق ويشوه المنظر العام من خلال رفع السيارات والقوارب المهملة والسكراب والبقالات المخالفة من الساحات والشوارع التي تعمل على إعاقة الطريق وتشوه المنظر العام.



وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفة أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم.



وأكد القريفة على قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بتنفيذ جولات ميدانية خلال الفترة من 5/2/2023 إلى 8/2/2023 وقد أسفرت عن رفع 9 سيارات مهملة وبقالات وحاويات سكراب، بالإضافة الى وضع 32 ملصقا لسيارات وقوارب مهملة وحاويات تجارية تمهيدا لإزالتها بعد انتهاء المدة المحددة.