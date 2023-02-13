عبدالعزيز الفضلي



أكدت وزارة التربية ان هناك موظفين يعملون في قطاعات الوزارة بلا إقامة ومخالفين لقانون الإقامة.



جاء ذلك في كتاب وجهه مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة التربية سعود الجويسر للمناطق التعليمية، قال فيه: نود إحاطتكم ان هناك مجموعة من الموظفين الوافدين العاملين في وزارة التربية من جميع المناطق التعليمية ليس لديهم اقامة سارية، وبناء على مرسوم رقم (17) لسنة 1959 بشأن إقامة الأجانب فانه ينص على «يحظر إيواء أو إسكان او استخدام أي اجنبي تكون اقامته بالبلاد غير مشروعة» فإنه يعد مخالفا لقانون الإقامة. وطالب الجويسر بالتعميم على جميع مديري المدارس بالتنبيه والاطلاع الدوري على اقامة العاملين لديهم من الوافدين حتى لا يتم اخطارهم من قبل وزارة الداخلية بهذا الشأن، وبلاغ ديوان عام الوزارة ادارة الموارد البشرية - قسم الجوازات في حال ان وجد، أي موظف ليس لديه اقامة سارية.