احتفلت التقدم العلمي للنشر ASPD، أحد المراكز التابعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي (KFAS)، أمس الأحد بـ «اليوم العالمي للمرأة والفتاة في ميدان العلوم»، بإطلاق معرض متنقل بالتعاون مع جامعة الكويت يسلط الضوء على هذا اليوم من خلال عرض صور 11 باحثة علمية من الكويت، واستعراض جوانب من نجاحاتهن في البحث العلمي.



واختارت «التقدم العلمي للنشر» هذا العدد ليتناسب مع يوم الـ 11 من فبراير من كل عام، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة عام 2015 للاحتفال بالدور المهم الذي تضطلع به النساء والفتيات في ميادين العلوم والتكنولوجيا بهدف معالجة الفجوة بين الجنسين في هذه الميادين من خلال الاحتفال بإسهامات وإنجازات المرأة فيها.



وسلطت التقدم العلمي للنشر الضوء على إنجازات 11 عالمة وباحثة كويتية من النساء اللواتي مولت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي أبحاثهن أو جانبا من دراساتهن العلمية المتميزة، واستعرضت مجلة «التقدم العلمي» عددا من إنجازاتهن.



وانطلق معرض الصور ضمن إطار فعاليات «المرأة في عيون العلوم الاجتماعية» الذي تنظمه كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت، في الحرم الجامعي بالشويخ، فيما سيعرض المعرض بعد ذلك في مول 360 ما بين 14 و20 فبراير، ثم في مجمع الأفنيوز ما بين 20 و26 فبراير.



وتأمل «التقدم العلمي للنشر» أن يلهم هذا المعرض الفتيات والنساء للانخراط في مجالات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وطرح قضايا التمكين الشمولي في هذه المجالات وجعلها في موضع الصدارة عند الحديث عن التنمية المستدامة، لتظل النساء في صميم الإنجازات الثورية في العلوم على الرغم من استمرار الفجوة بين الجنسين في هذا الميدان.



وتسلط مجلة «التقدم العلمي» في أعدادها المختلفة الضوء على إنجازات النساء الكويتيات المشتغلات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والطب والهندسة بالكويت، وتظهر رؤية أحلامهن وهي تتحول على أرض الواقع إلى حقائق ملموسة.