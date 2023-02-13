

عقدت شركة «جرافتي» للاستشارات الإدارية أولى دوراتها التدريبية المهنية المتخصصة للقطاعين العام والخاص بمشاركة ممثلين للقطاع الخاص من البنوك والشركات في القطاعات المختلفة. وقال الرئيس التنفيذي في الشركة علي الهجرس إن التدريب في الكويت يؤدي دورا كبيرة في الاقتصاد الوطني ويسهم في إنعاش حركة المبيعات والتسويق في العديد من القطاعات، خاصة وقت الأزمات. بدوره، عبر الاستشاري العالمي في قطاع التسويق والمبيعات صلاح أبوالمجد عن بالغ سعادته بوجوده في الكويت للمرة الأولى والحديث عن التسويق والمبيعات الذي يعد ذا أهمية كبيرة للغاية في السوق الخليجي، مبينا أن الاقتصاد الكويتي لديه مكامن القوة التي تمنحه القوة الكافية لتجاوز التحديات والأزمات التي تواجه دول المنطقة والعالم.