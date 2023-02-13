في 31 يناير اجتمع طلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة الأمريكية الدولية ومجتمع الفن الكويتي في معرض «اذكر الله» بالحرم الجامعي.



كانت هذه الفعالية «اذكر الله» فرصة للفنانين لتعظيم الله من خلال الأعمال الفنية التي تشمل الروحانيات وتثيرها.



قام الطلاب بإنشاء أعمال فنية مختلفة في كل من الأشكال المادية والرقمية التي تم عرضها في جميع أنحاء الحرم الجامعي، وقد تم اختيار أفضل عمل فني من بين جميع الطلبات المقدمة من قبل لجنة التحكيم المكونة من عبدالعزيز العوضي من مركز «نوى» للفنون والثقافة والفنان الشهير عبدالوهاب القطان، وحصل الطالب مشاري الكوت على جائزة عن أعماله الفنية الرائعة من بين أفضل 3 متسابقين.



كما قدم هذا الحدث فرصة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتعلم وتجربة كتابة الخط العربي المباشر بأساليب مختلفة مثل الكوفي، والرقعة، والديواني والعديد من الأساليب الأخرى لأول مرة.



هذا، وتواصل الجامعة الأمريكية الدولية تزويد طلابها بتجربة تعليمية توسع عقولهم وتمكنهم من التفكير على نطاق أوسع.