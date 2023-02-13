آلاء خليفة



أصدرت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، عددها الأول من مؤشر KILAW القانوني».



وفي هذا الإطار، صرح مدير مركز الكويت للدراسات والبحوث القانونية، التابع للكلية، صلاح الغزالي بأن هذا المؤشر يأتي ضمن سلسلة الخطوات التطويرية للكلية، في مختلف المجالات، ولاسيما المجالات المجتمعية. وأضاف أن المؤشر سيصدر شهريا ليعزز الدور المجتمعي القانوني، الذي تنهض به الكلية، إذ يهدف إلى رصد أداء قطاعات الدولة ومؤسساتها، ومتابعة نشاطاتها، ولاسيما السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، وإبداء الرأي القانوني فيها، وتقديم المقترحات بشأنها في الاتجاهات القانونية وإبراز مزاياها ومجالات انتقادها لتعزيز الجانب القانوني وأفضل الممارسات.



كما يستهدف المؤشر تحفيز هذه السلطات نحو مزيد من إقرار القوانين واتخاذ الخطوات الإجرائية لترجمتها على أرض الواقع، وحسن تطبيقها ومعاقبة مخالفيها، وبما يكفل معالجة مظاهر الخلل، وتعزيز سيادة القانون، وتطوير الأداء في مختلف وزارات الدولة ومؤسساتها.



وقد أكدت كلية القانون الكويتية العالمية KILAW، لدى إعلانها عن إصدارها الأول من «مؤشر KILAW القانوني»، على مواصلة أداء دورها المجتمعي، واضطلاعها بمسؤولياتها القانونية، ورسالتها نحو الوطن والمواطن.