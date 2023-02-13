وجه النائب أسامة الزيد 4 أسئلة إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.حمد العداوني بشأن المبتعثين للدراسة خارج الكويت، وعدد مدارس مرضى التوحد، ولوزيرة الأشغال العامة ووزيرة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.أماني بوقماز بشأن آلية وضوابط شراء الطاقة من الغير، ووزير الصحة د.أحمد العوضي بشأن بعض ملاحظات ديوان المحاسبة. وجاء السؤال الأول الموجه إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي ما يلي:



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم العدد السنوي الإجمالي للمبتعثين للدراسة خارج الكويت؟



2 ـ ما أفضل الدول في التصنيف الدراسي العالمي؟



3 ـ ما أكثر الدول بالعالم التي تضم أفضل الجامعات؟



4 ـ ما آلية ومعايير اختيار الجامعات لإرسال البعثات الدراسية لها؟



5 ـ ما آلية ومعايير التوزيع الجغرافي للبعثات الخارجية؟



6 ـ هل تضم اليابان وسنغافورة والصين وإندونيسيا وماليزيا جامعات مميزة؟ وهل اتفقتم معها لابتعاث الطلبة للدراسة فيها؟ أطلب تزويدي بالتفاصيل عن الجامعات في الدول المذكورة.



7 ـ هل تبتعث الوزارة الطلبة للدراسة في جامعات اليابان وسنغافورة والصين وإندونيسيا وماليزيا؟ أطلب توضيح الأسباب سواء كانت الإجابة الإيجاب أو النفي.



وجاء السؤال الثاني كما يلي: أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ كم عدد المدارس الحكومية والخاصة لمرضى التوحد؟ وما النظام التعليمي والعلاجي المتبع فيها؟ وكم عدد الطلبة فيها؟



2 ـ هل هذه المدارس مجهزة بجميع الأقسام (علاج نطق ـ وفرط الحركة ـ والتواصل ـ وعيادة غذائية) التي تلبي حاجات مرضى التوحد؟



3 ـ ما مخرجات هذه المدارس في السنوات الخمس السابقة؟ وهل وظف خريجوها في أماكن مناسبة لهم؟



4 ـ هل هناك دمج لأصحاب التوحد الخفيف في المدارس الحكومية العادية؟



5 ـ هل هناك تشخيص مبكر لحالات التوحد في الحضانات الحكومية والخاصة؟



6 ـ كم عدد المدارس الخاصة التي تستقبل حالات التوحد؟



7 ـ ما إجراء وزارة التربية في حال عدم قبول أي مدرسة لحالات التوحد؟



وجاء سؤاله إلى وزير الصحة كما يلي:



بناء على تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2022/2021، والخاص بوزارة الصحة الملاحظة رقم (3 ـ ثالثا)، أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ آخر العقود الموقعة مع المستفيدين سواء السارية أو المنتهية.



2 ـ التواريخ المتوقعة للإخلاء وتواريخ الإخلاء الفعلية والمواقع التي لم يتم إخلاؤها.



3 ـ هل حصلت كامل الإيرادات عن الفترات اللاحقة للعقد؟



4 ـ ما المواقع التي طرحت بمزايدات جديدة أو في طور الإعداد والطرح والتواريخ المتوقعة لطرحها؟



5 ـ عدد القضايا المرفوعة من الوزارة على المستفيدين لإخلاء المواقع والأحكام النهائية.



6 ـ عدد القضايا المرفوعة من المستفيدين على الوزارة والأحكام النهائية.



وجاء سؤاله إلى وزيرة الكهرباء والماء كما يلي:



أصدر مجلس الوزراء في شهر مارس 2022 المرسوم رقم (57) لسنة 2022 في شأن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والذي يحدد المهام الموكلة للوزارة وفي مقدمتها توفير حاجة الدولة من الطاقة الكهربائية والمياه لأغراض الاستهلاك والإنتاج بما في ذلك شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير في ضوء الضوابط التي تحددها الوزارة، وتضمنت المادة الثانية من المرسوم الفقرة رقم 11 «تختص الوزارة بشراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير وذلك في ضوء الضوابط والإجراءات التي تحددها الوزارة ووفقا للتشريعات المعمول بها داخل الكويت»، هذا وقد شكل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة آنذاك المهندس علي الموسى في مايو 2022 لجنة فنية لدراسة آلية شراء الطاقة المتجددة المنتجة من الغير برئاسة الوكيل المساعد لقطاع شبكات النقل الكهربائية المهندس مطلق العتيبي وعضوية عدد من قياديي ومهندسي الوزارة، وتختص اللجنة ببحث ودراسة آلية الشراء مع وضع الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك وتقديم دراسة فنية ومالية وبيئية وقانونية لعملية شراء الطاقة المنتجة من الغير واقتراح آلية تنفيذها وفق التشريعات المعمول بها، كما يناط باللجنة رفع تقرير دوري كل شهرين شاملا نتيجة أعمالها التي تشمل جوانب عدة تبدأ بدراسة استقصائية لأهم تطورات ومشاريع الطاقة المتجددة في دول العالم الرائدة في هذا المجال، ثم دراسة الجدوى المالية والاقتصادية لشراء الطاقة المنتجة فوق أسطح المباني أو غيرها والشروط والمواصفات الفنية للألواح الشمسية على أسطح المباني في الكويت، كما شكل الوزير فريقا استشاريا في مجال الطاقة المتجددة يهدف إلى متابعة الجديد في هذا الملف عالميا والاستفادة منه في الكويت وبحث الأثر البيئي للألواح الشمسية.



أطلب إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ ما الآلية والضوابط والإجراءات التي حددتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لشراء الطاقة من الغير وتحديدا المواطنين؟



2 ـ ما الأسعار التي حددتها الوزارة لشراء الطاقة من الغير وتحديدا المواطنين؟



3 ـ ما نتائج الدراسة الفنية والمالية والبيئية والقانونية التي أجرتها اللجنة المذكورة لعملية شراء الطاقة المنتجة من الغير؟



4 ـ ما نتائج دراسة الجدوى المالية والاقتصادية التي أجرتها اللجنة المذكورة لشراء الطاقة المنتجة فوق أسطح المباني أو غيرها؟



5 ـ ما الشروط والمواصفات الفنية للألواح الشمسية المعتمدة للعمل على أسطح المباني في الكويت؟



6 ـ صورة ضوئية عن التقارير الدورية للجنة.