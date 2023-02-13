وجه النائب أ.د.حمد المطر سؤالا إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، بشأن خطة الوزارة ورؤيتها لتعزيز إيرادات وموارد الدولة غير النفطية، ونص السؤال الذي قدمه النائب د.حمد المطر إلى وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار على ما يلي:



كان من شأن اكتشاف النفط في المنطقة التسبب في نقلها نقلة حضارية متميزة، إلا أن الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل أثبت عدم جدواه وضرورة إيجاد مصادر أخرى للدخل خاصة مع تذبذب أسعار النفط عالميا بشكل دوري، ومع ارتفاع عجز الموازنة سنويا، لذا لجأت مختلف دول العالم المنتجة للنفط لتعزيز الإيرادات غير النفطية، ضمانة لحماية مخزونها الاستراتيجي من النفط ولتوفير مصدر آخر للدخل من شأنه توفير فرص عمل لمواطنيها.



وقد أعدت دراسة من أحد المكاتب الاستشارية لصالح وزارة المالية منذ ما يقارب (7) سنوات بعنوان (تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية)، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1- الدراسة التي أعدها مكتب استشاري لصالح وزارة المالية منذ ما يقارب 7 سنوات بعنوان (تعزيز إيرادات الدولة غير النفطية).



2- ما تعقيب الوزارة على هذه الدراسة وإمكانية العمل بمخرجاتها؟



3- هل اتخذت الوزارة أي إجراءات جادة في هذا الملف؟ مع تزويدي ببيان تفصيلي بما اتخذ فعليا من إجراءات.



4- ما خطة الوزارة ورؤيتها لتعزيز إيرادات وموارد الدولة غير النفطية؟