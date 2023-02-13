على أنغام الفرقة الموسيقية العسكرية والفرقة الشعبية العسكرية احتفلت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الأحد بأعياد الكويت الوطنية بحضور موظفيها وسط أجواء مفعمة بالحماسة والمشاعر الوطنية.



وقال المدير العام للمؤسسة أحمد الثنيان لـ«كونا» على هامش الاحتفال إن المؤسسة دأبت كل عام على أن تكون من أولى الجهات الحكومية التي تشارك في احتفالات الكويت بأعيادها الوطنية لتكون فرصة للتعبير عن مشاعر المواطنة والفرح. ولفت الثنيان إلى أن الاحتفال يمتد على مدار أسبوع كامل بدءا من الأحد ويتواصل في مختلف أفرع الهيئة ويضم العديد من الفعاليات بما فيها الاحتفالات والأنشطة الخاصة بالأطفال.