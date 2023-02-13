أكد المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية م.بدر الصميط حرص الكويت على تقديم المساعدات والمعونات للمنكوبين في كل وقت وحين.



وقال الصميط إن إطلاق الحملة الوطنية لإغاثة المتضررين من الزلزال في سورية وتركيا «الكويت بجانبكم» بالتعاون مع الجمعيات الخيرية الكويتية خير دليل على صدق الوقفة وحب الكويت لعمل الخير.



وأوضح أنه من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية تم التواصل مع مؤسسات داخل تركيا وسورية وتوفير الدعم الغذائي والخيام وأجهزة التدفئة ودعم آليات الدفاع المدني وغيرها من مساعدات عدة.



من جانب آخر، كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د.عبدالله المعتوق عن تخصيص الهيئة أكثر من 860 ألف دولار لمواجهة تداعيات زلزال سورية وتركيا بالتعاون مع 4 مؤسسات إنسانية ناشطة هناك. وقال المعتوق خلال لقائه الأعضاء السابقين للجنة فلسطين الخيرية في مقر الهيئة الرئيسي إن «الخيرية الإسلامية العالمية» وفرقها التطوعية بادرت فور تواتر أنباء الزلزال ومشاهده المؤلمة بالاتصال بالمنظمات الإنسانية الشريكة للوقوف على الاحتياجات الأساسية للمتضررين.



وذكر أنهم بذلوا الجهد في إطلاق حملة إغاثية عاجلة للإسهام في احتواء آثار الزلزال المدمر في تركيا وسورية من أجل توفير الدواء والكساء والإيواء والغذاء.



وأعرب عن شكر الهيئة «لمن قدموا دورا كبيرا في مواجهة مثل هذه الصعاب والتحديات من خلال نشاطهم في العمل الخيري وإدارتهم للجنة فلسطين الخيرية بكل كفاءة وجدارة».