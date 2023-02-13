أشادت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز بدور الكويت الإنساني والإغاثي على كافة المستويات لاسيما الوقوف الى جانب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.



وأعربت سونمز في تصريح لـ «كونا» عقب لقائها مع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير عن تقديرها للجهود التي تبذلها الكويت قيادة وشعبا ودعمها المتواصل لتركيا عبر التبرعات الحكومية والشعبية ومشاركة الفرق التطوعية الكويتية في تركيا. وقالت إنها بحثت مع الساير الاحتياجات الضرورية للمنكوبين والتنسيق لإيصالها للمتضررين في تركيا، مشيرة الى التطرق للمساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي وتحركاتها الانسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.



وأضافت سونمز انها لن تنسى «الوقفة الكويتية الانسانية» وما قامت به الجمعية من التحرك السريع لتوصيل المساعدات الاغاثية للشعب التركي جراء الزلزال الذي خلف الآلاف الضحايا والمصابين.



من جانبه، قال الساير في تصريح مماثل لـ«كونا» إن جهود الجمعية مستمرة ومتواصلة في برامجها الاغاثية للتخفيف من معاناة المنكوبين جراء الزلزال وتقديم كافة اوجه الدعم والمساعدة الانسانية سواء في تركيا أو في شمال سورية. واكد حرص الكويت على تقديم الدعم والمساهمة بغية التخفيف عن معاناة الشعبين التركي والسوري حيث قامت الكويت بتقديم شتى أنواع الدعم من خلال حملة (الكويت بجانبكم)، مشيرا الى ان الجمعية ستوفر الاحتياجات الإنسانية الضرورية في المناطق المنكوبة في شمال سورية وتركيا.



في السياق ذاته، قالت جمعية الهلال الأحمر إنها وزعت بالتعاون مع الهلال الأحمر التركي وجبات غذائية للمتضررين من الزلزال جنوبي تركيا. وقال رئيس وفد فريق الهلال الاحمر الكويتي الموجود في تركيا نبيل الحافظ إنه جرى توزيع 250 وجبة غذائية ساخنة على المتضررين من الزلزال في (غازي عنتاب) التركية.