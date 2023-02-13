تنفيذا للتعليمات والتوجيهات السامية للقيادة السياسية، ومتابعة لإرشادات وزارة الخارجية، بإدارة الحملة الوطنية لإغاثة متضرري زلزال تركيا وسورية «الكويت بجانبكم» قامت قنصليتنا العامة في شنغهاي بتجهيز مواد اغاثية مختلفة وملابس متنوعة وبطانيات، تمهيدا لإرسالها الى محتاجيها.



وتأتي مبادرة القنصلية العامة بالمساهمة بحملة التبرع لمتضرري الزلزال الأخير، والتي أعلنت عنها القنصلية التركية في شنغهاي، ماهي الا تكريس لما تمرس عليه أهل الكويت من تقديم اعمال الخير ومد يد العون ومساعدة المحتاجين والمنكوبين في كل انحاء العالم.