

قال الأمين العام لمنظمة «أوپيك» هيثم الغيص إن المنظمة تتوقع أن يتجاوز الطلب على النفط هذا العام مستويات ما قبل الجائحة، وأن يصل لنحو 102 مليون برميل يوميا، مضيفا أنه من المتوقع أن يشهد الطلب المزيد من الارتفاع إلى 110 ملايين برميل يوميا بحلول 2025. وفي كلمة خلال معرض مصر للبترول، قال الغيص إن «أوپيك» مازالت ملتزمة بدعم استقرار سوق النفط.



وكانت أسعار النفط ارتفعت بأكثر من 2% في جلسة الجمعة الماضية، مع تحقيق مكاسب أسبوعية فاقت الـ 8%، إذ أعلنت روسيا خططا لخفض إنتاج النفط الشهر المقبل بعد أن فرض الغرب سقفا على أسعار النفط الخام والوقود من البلاد.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت عند التسوية 1.89 دولار بما يعادل 2.2% إلى 86.39 دولارا للبرميل، وأضافت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب بنحو 1.66 دولار أو 2.1% إلى 79.72 دولارا، وحقق برنت مكاسب أسبوعية 8.1%، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 8.6%.