

وقعت وزارة المالية أمس، مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا الصديقة، وذلك بشأن التعاون في برنامج تبادل المعرفة، حيث قام بالتوقيع عليها من الجانب الكويتي وكيل وزارة المالية أسيل المنيفي ومن الجانب الكوري سفير جمهورية كوريا لدى الكويت تشونغ بيونغ ها، وبحضور مدير عام المعهد الكوري للتنمية (KDI) تشول جو كيم.

ويأتي هذا البرنامج استكمالا للجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المالية والاقتصادية، وجهود الوزارة نحو تحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي الرامي لتحقيق الأمان الاجتماعي وتعزيز المالية العامة للدولة، حيث سيتم تنظيم ورش عمل مع قطاع شؤون الميزانية العامة في الوزارة للتباحث والنقاش حول الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والإصلاح المالي وإصلاح هيكل الميزانية.