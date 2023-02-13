

أعلن البنك التجاري الكويتي عن إطلاق محفظة Samsung Wallet، وهي أحد حلول الدفع الرقمية عبر الهواتف المحمولة، وهذه المحفظة تتيح للعملاء إجراء عمليات دفع لا تلامسية عند التسوق عبر الإنترنت، أو في متاجر ومنافذ البيع بالتجزئة حول العالم بمجرد تمرير أجهزتهم من سامسونغ فوق نقاط الدفع.



وقال المدير العام بالوكالة - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد عبدالعزيز الزعابي تعليقا على إطلاق هذه الخدمة: يحرص البنك التجاري على تقديم أفضل الخدمات المصرفية الرقمية لعملائه ويسعى إلى تعزيز وتطوير وسائل الدفع الالكترونية، وفي هذا الإطار يقدم البنك خدمة الدفع عن طريق محفظة Samsung Wallet بالتعاون مع شركة سامسونغ للإلكترونيات المحدودة وهي شركة رائدة عالميا تساهم في رسم معالم المستقبل الرقمي للخدمات المصرفية من خلال أفكار وتقنيات ثورية مبتكرة.



وأضاف أن محفظة Samsung Wallet تعتبر طريقة سريعة وسهلة وآمنة وتتميز بالخصوصية، وتتيح للعملاء إتمام عمليات الدفع رقميا، على أن يتم تزويدها في المستقبل القريب بمجموعة من الميزات المبتكرة لتخزين الوثائق المهمة مثل بطاقات الهوية والمفاتيح الإلكترونية وبطاقات الصعود إلى الطائرة وغيرها، مع القدرة على استخدامها بتمريرة واحدة دون الحاجة إلى تقديم البطاقات المصرفية إلى الغير.