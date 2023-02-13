

وقع بنك بوبيان اتفاقية تعاونا مشتركا مع تطبيق الحسبة العقارية يقدم من خلالها خدمات مميزة لعملائه من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصولهم إلى المعلومات والبيانات المتعلقة بالسوق العقاري الكويتي وذلك في إطار حرص البنك على دعم المشاريع والتطبيقات الكويتية الناشئة وتعزيز موقعه كرائد في الابتكار والخدمات الرقمية.



وقال الرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية في بنك بوبيان عبدالله التويجري بهذه المناسبة إن بنك بوبيان حريص على دعم جميع الجهود والتطورات التي تتعلق بالخدمات الرقمية الجديدة والمبتكرة لاسيما أن خطوة الشراكة الإستراتيجية مع شركة الحسبة العقارية ستفتح آفاقا جديدة لعملاء بنك بوبيان.



وأوضح: مع تسارع وتيرة الخدمات التكنولوجية الرقمية والتطورات بالكويت والمنطقة ككل كان بنك بوبيان من أولى المؤسسات الداعمة لترسيخ هذا التوجه والاستثمار في الخدمات الرقمية بجانب توعية المجتمع بمدى أهمية إدخال التكنولوجيا الحديثة في جميع المعاملات اليومية وذلك لتحفيز بيئة الاعمال المرتبطة بالخدمات المصرفية الرقمية.



وأكد التويجري ان بنك بوبيان حريص على توفير جميع أنواع الخدمات والمنتجات والدخول في الشراكات والاتفاقيات التي من شأنها أن تقدم للعملاء قيما مضافة وتسهل حياتهم ومعاملاتهم اليومية بصورة عامة.



من جانبه، قال المدير الشريك لشركة الحسبة خالد العتيبي: تطبيق الحسبة يعتبر من التطبيقات الحديثة في الكويت وهو يقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة في القطاع العقاري ومنها التقييم الفوري لعقارات السكن الخاص وهي خدمة تمكن المستخدم من تقدير قيمة عقارات السكن الخاص خلال ثوان وفق معطيات السوق الحالية باستخدام أساليب متوافقة مع معايير التقييم الدولية.



ومن أهم ما تقدمه هذه الشراكة من مميزات لمستخدمي تطبيق بوبيان، أوضح العتيبي انه يمكن التقدم بطلب للحصول على تمويل للبناء او تمويل اسكاني مع استخدام حاسبة التمويلات المقدمة من تطبيق الحسبة بالإضافة إلى إمكانية طلب تقييم لممتلكاتهم من قبل مكتب تقييم عقاري معتمد.



وفي سياق متصل، قال المدير الشريك لشركة الحسبة أحمد اللهيب ان تطبيق الحسبة العقاري يعد تطبيقا مبتكرا والأول من نوعه في المنطقة لتقديم خدمات عقارية متميزة من شأنها توفير الشفافية المطلوبة في السوق العقاري الكويتي، وذلك من خلال استخدام أفضل الحلول التقنية الحديثة لتسهيل وصول المعلومات والبيانات والتحليلات المتعلقة في السوق العقاري وتقديمها بصورة مبتكرة لجميع أصحاب المصالح.



وأضاف ان التطبيق يتضمن أرشيف المزادات العقارية وصفقات البيع (الرسمية) من خلال عرض صفقات البيع الرسمية التي تنشرها وزارة العدل مع إمكانية الرجوع للصفقات السابقة، بالإضافة إلى تمكين المستخدم من تصفية الصفقات وإعادة عرضها بما يتناسب ومتطلبات البحث وإعلانات بيع وشراء وتأجير العقارات وحسبة أقساط القروض العقارية الى جانب جميع الأخبار المتعلقة بالقطاع العقاري في الكويت بالإضافة الى مجموعة مختارة من المقالات ذات الصلة بقطاعي العقار والبناء.