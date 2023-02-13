

هل هناك طرق معينة لتقليل تأثير تغيرات الطقس في الجسم؟



لتقليل تأثير تقلبات الطقس في الجسم يجب في البداية التقليل من تناول الكافيين وشرب المزيد من الماء ثم عدم الإفراط في النشاط البدني.



وتشير د.ناتاليا غفريلوفا، اختصاصية أمراض القلب إلى أن علامات التأثر بتقلبات الطقس هي الشعور بسوء الحالة الصحية. وهذه العلامة يشعر بها عادة الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة في القلب والأوعية الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي وأمراض الجهاز العضلي الهيكلي. وتضيف موضحة: يمكن أن تشتد أعراض هذه الأمراض عند الانخفاض الحاد في الضغط الجوي وتغير درجات الحرارة وتلبد السماء بالغيوم وتغير رطوبة الهواء الجوي.



ووفقا لها، من أعراض التأثر بتغيرات الطقس - الصداع والضعف والتوعك وارتفاع أو انخفاض مستوى ضغط الدم واللامبالاة. وتؤكد على أن هذه الأعراض هي رد فعل طبيعي على تغير الطقس لدى معظم الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض مزمنة.



وتنصح الاختصاصية عند ظهور هذه الأعراض بعدم الإفراط في العمل والتقليل من تناول المشروبات المحتوية على الكافيين والإكثار من شرب الماء. وفي حالة انخفاض مستوى ضغط الدم يمكن أخذ حمام متباين. وعند ارتفاع الضغط الجوي يمكن تناول أدوية مهدئة أو تناول شاي البابونج والتقليل من استهلاك الملح.

المصدر: صحيفة «إزفيستيا»